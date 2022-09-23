Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве солнца ждать не стоит | 360°

Все новости

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Реклама

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:56

Жителям Подмосковья напомнили о возможности регистрации квартиры в новостройках онлайн

Общество

23 сентября 2022, 15:28

Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве солнца ждать не стоит

Читать 360tv в

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ИА НСН рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. Он заявил, что солнца в ближайшие дни не прогнозируется.

При этом он добавил, что заморозков также пока не наблюдается.

Реклама

«Будут дождливые выходные, затем следующая неделя достаточно облачная, хотя интенсивных дождей будет меньше, но все-таки они будут. Ясного солнца не прогнозируется. Заморозки в области уже были, что удивительно. В течение выходных и следующей недели не такая уж холодная погода, климатическая температура понижается, сейчас температурный фон близок к норме. К середине недели температура понизится до двух-пяти градусов ночью, но пока заморозков не видно», — сказал Вильфанд.

Реклама

Синоптик отметил, что сохраняются надежды на теплый октябрь.

Москва

Погода

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама