Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве солнца ждать не стоит | 360°

Общество 23 сентября 2022, 15:28 Поделиться Telegram

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Viber Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве солнца ждать не стоит

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ИА НСН рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. Он заявил, что солнца в ближайшие дни не прогнозируется.

При этом он добавил, что заморозков также пока не наблюдается.

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«Будут дождливые выходные, затем следующая неделя достаточно облачная, хотя интенсивных дождей будет меньше, но все-таки они будут. Ясного солнца не прогнозируется. Заморозки в области уже были, что удивительно. В течение выходных и следующей недели не такая уж холодная погода, климатическая температура понижается, сейчас температурный фон близок к норме. К середине недели температура понизится до двух-пяти градусов ночью, но пока заморозков не видно», — сказал Вильфанд.

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Синоптик отметил, что сохраняются надежды на теплый октябрь.

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