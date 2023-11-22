Общество 22 ноября 2023, 12:07 Роман Вильфанд: в регионы юго-западной Сибири придет тепло

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с изданием URA.RU рассказал, что в некоторые регионы России придет аномальное тепло. Например, столбики термометров покажут 8-10 градусов в юго-западной Сибири.

«Омская, Томская, Новосибирская области опять будут в зоне тепла. Опять восстанавливается поток с юга. Давление повышенное, поэтому никаких сложных проблем не будет. Но температура будет расти очень сильно», — сообщил специалист.

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Температурные значения вернутся к тем, которые были в начале октября, добавил Вильфанд.