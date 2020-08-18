Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на раннюю осень в России
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на раннюю осень в России, пишет сайт Ura.ru.
По его словам, сентябрь будет теплым, большого количества осадков не ожидается.
«Сентябрь ожидается температурно около и выше нормы. Количество осадков будет около нормы или дефицитным», — говорит Вильфанд.
Он уточнил, что в Москве температура воздуха превысит отметку в 11 градусов.
Ранее сотрудник центра «Фобос» Александр Синенков сделал прогноз погоды на текущую неделю в Москве. По его словам, жителей столицы ждет потепление.