Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на раннюю осень в России

По его словам, сентябрь будет теплым, большого количества осадков не ожидается.

«Сентябрь ожидается температурно около и выше нормы. Количество осадков будет около нормы или дефицитным», — говорит Вильфанд.

Он уточнил, что в Москве температура воздуха превысит отметку в 11 градусов.

Ранее сотрудник центра «Фобос» Александр Синенков сделал прогноз погоды на текущую неделю в Москве. По его словам, жителей столицы ждет потепление.