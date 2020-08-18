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    18 августа 2020, 10:19

    Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на раннюю осень в России

    Полина Петрова

    Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на раннюю осень в России, пишет сайт Ura.ru.
    Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на раннюю осень в России

    По его словам, сентябрь будет теплым, большого количества осадков не ожидается.

    «Сентябрь ожидается температурно около и выше нормы. Количество осадков будет около нормы или дефицитным», — говорит Вильфанд.

    Он уточнил, что в Москве температура воздуха превысит отметку в 11 градусов.

    Ранее сотрудник центра «Фобос» Александр Синенков сделал прогноз погоды на текущую неделю в Москве. По его словам, жителей столицы ждет потепление.

    Новости SMI.FM