Общество 06 июля 2023, 12:52 Роман Вильфанд рассказал о погодной аномалии на юге России

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Научный руководитель «Гидрометцентра России», доктор наук Роман Вильфанд в разговоре с изданием kp.ru прокомментировал погодную аномалию на юге России.

Метеоролог рассказал, что в Краснодарском крае до конца рабочей недели прогнозируется до 39 градусов. Это на семь-восемь градусов выше общепринятой нормы. В то время, как в Астраханской области и Калмыкии столбик термометра поднимается до 42 градусов.

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Вильфанд добавил, что температура в России на протяжении всего лета будет выше нормы. Эксперт предупредил, что жаркий период на протяжении пяти дней — это опаснейшее явление. Могут пострадать не только люди пожилого возраста, но и молодежь.