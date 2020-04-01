Роман-триллер о чумном поезде привлек внимание российских читателей

По данным издания, книга вышла три года назад. В центре сюжета — вспышка легочной чумы, которая возникла в поезде Москва — Адлер. По словам Звонкова, в основу романа лег реальный случай легочной чумы в Москве в конце 1980-х годов.

В больницу с отеком легких доставили бездомного с Павелецкого вокзала. Через несколько часов после госпитализации он скончался. При вскрытии патологоанатом заподозрил чуму.

«Большую часть тех, кто контактировал с больным, в том числе сотрудников милиции, скорой, реанимации, удалось вовремя выявить. Но от кого покойный заразился изначально, так и осталось неизвестным», — поделился писатель.