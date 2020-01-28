Роман Худяков призвал депутатов уйти в отставку
Бывший депутат Госдумы, председатель партии «Достойная жизнь» Роман Худяков выразил уверенность, что нижней палате парламента нужно уйти в отставку. Политика процитировало ИА НСН.
По мнению Худякова, действующие политические партии не имеют права идти дальше, так как они не оправдали надежд избирателей.
«Я считаю, что депутаты должны поступить честно, как поступило ушедшее в отставку Правительство России и сделать то же самое!» — подчеркнул политик.
По его словам, стране нужны свежие политические партии, которые будут сражаться за каждого избирателя, а не просто «заседать» в Госдуме.
По данным информагентства, 25 января Худякова избрали председателем партии «Достойная жизнь». Он пояснил, что основной целью партии является борьба за достойный уровень жизни каждого россиянина.