Роман Худяков призвал депутатов уйти в отставку

По мнению Худякова, действующие политические партии не имеют права идти дальше, так как они не оправдали надежд избирателей.

«Я считаю, что депутаты должны поступить честно, как поступило ушедшее в отставку Правительство России и сделать то же самое!» — подчеркнул политик.

По его словам, стране нужны свежие политические партии, которые будут сражаться за каждого избирателя, а не просто «заседать» в Госдуме.

По данным информагентства, 25 января Худякова избрали председателем партии «Достойная жизнь». Он пояснил, что основной целью партии является борьба за достойный уровень жизни каждого россиянина.