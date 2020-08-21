Рома Зверь призвал жителей Вологды выйти на уборку набережной. За ночь весь мусор исчез
Музыкант вместе с семьей путешествует по Золотому кольцу. Во время прогулки по набережной в Вологде он записал Stories для своего Instagram, где рассказал, что прямо в центре города много мусора.
«Такое ощущение, что люди как-то не очень любят свой город. Все в мусоре, в пластике в самом центре», — пожаловался он.
Вечером он опубликовал видео, в котором рассказал о звонке девушки Анны, которая представилась как сотрудница комитета по делам молодежи администрации Вологды и предложила встретиться для знакомства и некоего дальнейшего сотрудничества.
«Я предлагаю Анне взять эту самую молодежь и прийти завтра, 20 августа, в 18:00 вечера, к Коню. Все знают, где находится Конь. И вместе со мной убрать набережную от мусора», — предложил музыкант.
Провести субботник в итоге не удалось, потому что утром Билык опубликовал новую Stories, в которой рассказал, что за ночь мусор загадочным образом исчез.
Местные жители в социальных сетях не исключили, что таким образом администрация города пыталась «пропиариться». В частности, Егор Ефремов рассказал, что на жалобу музыканта быстро отреагировал мэр города Сергей Воропанов. Он пообещал обеспечить участников перчатками и мешками. Но за ночь все убрали и даже покосили траву.
«Ну такой себе PR, ребята, если честно. Если Роме за это не заплатили, то это прямо позорный позор. Да даже если и заплатили — выглядит глупо и выполнено коряво», — написал местный житель Егор Ефремов.
С этим же мнением согласилась еще одна жительница Вологды Екатерина.
«Город даже пообещал „все необходимое“ для уборки предоставить. А вообще-то, должен не вот это все необходимое предоставлять, а содержать этот самый город в чистоте. Чтобы не приходилось заезжим звездам тут субботники организовывать», — подчеркнула она.