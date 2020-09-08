«Внимание, еда!»: все роллы «Филадельфия» не прошли проверку, а их употребление чревато отравлением

В последние годы в России все популярнее становятся суши и роллы. Абсолютный бестселлер — роллы «Филадельфия». Программа «Внимание, еда!» при поддержке Фонда президентских грантов проверила качество этого блюда.

Роллы — традиционное блюдо азиатской кухни. Но современный вид — сочетание сливочного сыра, сырой рыбы и риса — роллы приобрели только в начале ХХ века. А самый популярный в России и в мире вид роллов «Филадельфия» и вовсе появился благодаря смекалке американского шеф-повара.

До 80-х годов прошлого века все роллы готовили начинкой внутрь — рис, рыба, сливочный сыр и другие ингредиенты были спрятаны под листом водорослей нори. Но американцев отталкивал именно этот компонент роллов, так что поварам пришлось придумать «перевертыш» — «Филадельфию», в которой аппетитный слабосоленый лосось и слой риса прикрыл нелюбимый американцами ингредиент.

Классический рецепт «Филадельфии» прост, такие роллы приготовить можно даже дома. Понадобятся только рис, листы водорослей нори, лосось и сыр «Филадельфия». В Америке вкус этих роллов называют «идеальным сочетанием». Тем не менее к нему зачастую добавляют авокадо, огурец и икру тобико.

Опасная привлекательность

Многие считают, что роллы — достаточно «легкое» и низкокалорийное блюдо, но это большое заблуждение. Доктор медицинских наук, врач высшей категории Анна Гончарова уверена, что роллы — совсем не диетическая еда. Преимущественно из-за большого количества сыра и риса.

Конечно, они окажут влияние на уровень глюкозы и на уровень сахара, достаточно серьезное влияние на желудочно-кишечный тракт за счет сложного состава ингредиентов Анна Гончарова.

«Внимание, еда!» вместе с лабораторией «Союзэкспертиза» при торгово-промышленной палате Общенациональной ассоциации генетической безопасности проверила, как готовят это блюдо в шести разных местах:

— роллы «Филадельфия» из магазина «Евроспар» — изготовитель ООО «Элот»;

— роллы «Филадельфия» из ресторана «Ваби Саби» — изготовитель ООО «Альянс»;

— роллы «Филадельфия» из ресторана «Ryba International» — изготовитель ИП «Юшваев Хизгил Годович»;

— роллы «Филадельфия» из ресторана «Планета суши» — изготовитель ООО «Белиссимо»;

— роллы «Филадельфия» из магазина «Азбука вкуса» — изготовитель ООО «Городской супермаркет»;

— роллы «Филадельфия» из кафе «Прайм» — изготовитель ООО «Праймстар Ресторантс Групп».

Результаты показали, что ни один из образцов не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Вся проверенная «Филадельфия» может легко привести к отравлению.

Например, в «Филадельфии» из магазинов «Евроспар» и «Азбука вкуса», а также из ресторанов «Планета суши», Ryba International и «Прайм» число чужеродных бактерий превышено в 30–40 раз. А в роллах из ресторана «Ваби Саби» — аж в 90 раз.

Главная проблема этих роллов, по мнению Анны Гончаровой, заключается в одноименном сливочном сыре.

Самую большую опасность представляет сыроподобная субстанция, которая в процессе приготовления роллов часто хранится в емкостях без соблюдения должных условий хранения, с несоблюдением температурных режимов, является источником обсеменения разнообразными грибками Анна Гончарова.

Более того, во всех без исключения образцах роллов эксперты обнаружили группу бактерий кишечной палочки, плесень и дрожжевые грибы. Всего этого, по словам Гончаровой, в норме быть не должно.

Директор ОАГБ, глава комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ Елена Шаройкина была удивлена такими результатами проверки.

«Получается, что роллы могут быть откровенно опасны для здоровья. Я догадывалась, что это уязвимый продукт, но не ожидала, что настолько. Что все они окажутся с кишечной палочкой и так далее», — сказала она.

Все роллы, которые проверили эксперты, «Внимание, еда!» заказывала в службах доставки или покупала в магазинах. Это значит, что блюдо попало к экспертам не сразу после приготовления, а спустя время. Однако Шаройкина объяснила, что обнаруженные нарушения не могли произойти за несколько десятков минут доставки или пока роллы ожидали потребителя на прилавке магазина.

«Понятно, что это нарушения на производстве. Таким образом, я сделала вывод, что есть продукты, которые действительно лучше не употреблять и не рисковать. Особенно если у вас слабое здоровье, слабый иммунитет, вы подвержены заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Роллы в этом случае лучше не употреблять в пищу», — заключила она.