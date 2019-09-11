Ролики о безопасности на дорогах будут показывать в кинотеатрах

Ролики о безопасности дорожного движения будут показывать в российских кинотеатрах перед началом фильмов в кинотеатрах. Инициатива правительства должна заработать до конца года.

С таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов. Поручения будут выполнять Министерство культуры и Министерство внутренних дел вместе с Российским Союзом Автостраховщиков (РСА).

«Минкультуры России, МВД России совместно с Российским Союзом Автостраховщиков организовать демонстрацию социальной рекламы по безопасности дорожного движения в кинотеатрах и киносетях перед началом трансляции видеоматериалов», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте кабмина по итогам правительственной комиссии по безопасности дорожного движения (БДД). Срок исполнения поручения — 27 сентября 2019 года.

В конце лета во время правкомиссии Акимов заявил, что о безопасности на дорогах должны говорить лидеры общественного мнения. В качестве примера он привел Ольгу Бузову и ее миллионную аудиторию в соцсетях. Об этом сообщило РИА «Новости». По его мнению, в социальных соцсетях, которые являются очень популярным каналом связи, тему безопасности на дорогах вообще не продвигают.