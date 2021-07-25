Ролик в поддержку сборной ОКР появился в Сети. В нем Захарова избивает манекен с надписью Press

В Сети появился ролик в поддержку российских олимпийцев с участием официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В начале видео перед выходом к журналистам она избивает манекен с надписью Press на животе. Дипломат объяснила изданию «Подъем», что к СМИ эта режиссерская находка не имеет отношения.

«Обозначает место пресса на манекене. Там кубики — чтобы не промахнуться. Ни один журналист при съемках ролика не пострадал. Все делаем с любовью!» — приводит издание слова Захаровой.

Сборная ОКР завоевала уже семь медалей на Олимпийских играх в Токио. На счету команды из России одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды. Первой олимпийской чемпионкой из РФ на этих Играх стала Виталина Бацарашкина. Ей не было равных в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Серебро в воскресенье, 25 июля, взяли лучницы Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева, рапиристка Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина.