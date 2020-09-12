Ролик в честь 20-летия «Брата-2» сняли в московском СОБР
В пресс-службе отметили: несмотря на то, что премьера фильма состоялась еще в 2000 году, «Брат-2» продолжает оставаться актуальным для молодежи, а также для тех, «кто верит, что сила в правде, кто готов отдать жизнь в борьбе с преступностью».
На создание ролика сотрудников Росгвардии вдохновил эпизод, в котором главный герой Данила Багров читает стихотворение о Родине. В качестве музыкального сопровождения они использовали композицию «Я не забуду о тебе никогда» группы «Агата Кристи».
«Росгвардейцы каждый день, рискуя жизнью, стоят на страже безопасности государства и покоя граждан», — сказано в сообщении.
В ролике показано, как сотрудники работают во время одной их спецопераций. Один из них поднимается по внешней пожарной лестнице на верхние этажи дома, в то время как другие, прикрывая друг друга, остаются на земле. Голос за кадром тем временем читает отрывок из того самого стихотворения. Когда сотрудник открывает дверь, начинается перестрелка под трек «Агаты Кристи».