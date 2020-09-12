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    12 сентября 2020, 15:53

    Ролик в честь 20-летия «Брата-2» сняли в московском СОБР

    Нина Петлинова

    Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Москвы сняли ролик, который посвятили 20-летию фильма «Брат-2». На его создание правоохранителей вдохновил фрагмент из картины.

    В пресс-службе отметили: несмотря на то, что премьера фильма состоялась еще в 2000 году, «Брат-2» продолжает оставаться актуальным для молодежи, а также для тех, «кто верит, что сила в правде, кто готов отдать жизнь в борьбе с преступностью».

    На создание ролика сотрудников Росгвардии вдохновил эпизод, в котором главный герой Данила Багров читает стихотворение о Родине. В качестве музыкального сопровождения они использовали композицию «Я не забуду о тебе никогда» группы «Агата Кристи».

    «Росгвардейцы каждый день, рискуя жизнью, стоят на страже безопасности государства и покоя граждан», — сказано в сообщении.

    В ролике показано, как сотрудники работают во время одной их спецопераций. Один из них поднимается по внешней пожарной лестнице на верхние этажи дома, в то время как другие, прикрывая друг друга, остаются на земле. Голос за кадром тем временем читает отрывок из того самого стихотворения. Когда сотрудник открывает дверь, начинается перестрелка под трек «Агаты Кристи».

    Новости SMI.FM