Ролик в честь 20-летия «Брата-2» сняли в московском СОБР

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Москвы сняли ролик, который посвятили 20-летию фильма «Брат-2». На его создание правоохранителей вдохновил фрагмент из картины.

В пресс-службе отметили: несмотря на то, что премьера фильма состоялась еще в 2000 году, «Брат-2» продолжает оставаться актуальным для молодежи, а также для тех, «кто верит, что сила в правде, кто готов отдать жизнь в борьбе с преступностью».

На создание ролика сотрудников Росгвардии вдохновил эпизод, в котором главный герой Данила Багров читает стихотворение о Родине. В качестве музыкального сопровождения они использовали композицию «Я не забуду о тебе никогда» группы «Агата Кристи».

«Росгвардейцы каждый день, рискуя жизнью, стоят на страже безопасности государства и покоя граждан», — сказано в сообщении.

В ролике показано, как сотрудники работают во время одной их спецопераций. Один из них поднимается по внешней пожарной лестнице на верхние этажи дома, в то время как другие, прикрывая друг друга, остаются на земле. Голос за кадром тем временем читает отрывок из того самого стихотворения. Когда сотрудник открывает дверь, начинается перестрелка под трек «Агаты Кристи».