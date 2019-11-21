  • Ролик с хромой собакой проверит полиция Приамурья. Видео

    21 ноября 2019, 11:36

    Алексей Сахаров

    Полиция Благовещенска проверит видеоролик с хромой собакой, размещенной в Instagram. Видеозапись проверят на предмет жестокого обращения с животным: на кадрах прихрамывающая собака привязана поводком к движущемуся автомобилю.

    «В ряде СМИ вышла информация, что житель Благовещенска выгуливал хромую собаку, привязав ее к машине. Данная информация зарегистрирована в МО МВД России „Благовещенский“. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животным», — рассказали в МВД Амурской области.

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    Ролик появился в сети в среду, 20 ноября. На кадрах видно, как сильно хромающий пес бредет по проезжей части вровень с небыстро едущим автомобилем. Собака привязана к машине поводком.

    За короткое время ролик разошелся среди пользователей, многие прокомментировали видеозапись словами недоумения и возмущения в адрес хозяина собаки. Некоторые даже предложили так же выгулять и хозяина собаки.

    Полиция проводит разбирательство. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.