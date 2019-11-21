Ролик с хромой собакой проверит полиция Приамурья. Видео
«В ряде СМИ вышла информация, что житель Благовещенска выгуливал хромую собаку, привязав ее к машине. Данная информация зарегистрирована в МО МВД России „Благовещенский“. Проводится проверка по факту жестокого обращения с животным», — рассказали в МВД Амурской области.
Жительница Клина ходит по автобусам с трупами мертвых зверейПодробнее
Ролик появился в сети в среду, 20 ноября. На кадрах видно, как сильно хромающий пес бредет по проезжей части вровень с небыстро едущим автомобилем. Собака привязана к машине поводком.
За короткое время ролик разошелся среди пользователей, многие прокомментировали видеозапись словами недоумения и возмущения в адрес хозяина собаки. Некоторые даже предложили так же выгулять и хозяина собаки.
Полиция проводит разбирательство. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.