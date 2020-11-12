«Мы живем в патриархальном мироустройстве и желание сохранить мужскую функцию вполне естественно. Мужчина по природе добытчик. Мы так жили тысячелетиями», — объяснила специалист.

По мнению психолога, зачастую в декретный отпуск идут несостоявшиеся в жизни мужчины, получающие на работе меньше жены. Поэтому принятие данного решения помогает сохранить семейный бюджет.

Специалист также отметила, что в современном мире смена социальных ролей становится естественной.

«Такая тенденция зародилась, но еще окончательно не встроилась. Как писал Юнг, мир стремится к андрогинности и то, за чем мы сейчас наблюдаем очень на это похоже», — отметила Хныкина.

При таком развитии событий глава семьи может недодать ребенку отцовской функции. Однако Хныкина не видит в этом ничего страшного. Идеальные модели семьи встречаются крайне редко. Так психолог прокомментировала влияние «мужского» воспитания на ребенка.

«Все мы родом из детства, у всех бывают проблемы. Главное знать, что все решаемо», — прояснила она.

Аналитики Superjob опросили работающих мужчин. Результаты показали, что большинство из них не хочет получить отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Около 35% опрошенных полностью исключает эту возможность, а 27% сомневается, что готовы дать согласие.