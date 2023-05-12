Общество 12 мая 2023, 14:50 Роль Арктики в мировой экономике объяснили в комитете Арктического совета Николай Корчунов: Арктика для мировой экономики важна с точки зрения природных ресурсов

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Экс-председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов в разговоре с «Федералпресс» объяснил значение Арктики в мировой экономике.

По его словам, роль арктического региона для мировой экономики во многом важна с точки зрения тех природных ресурсов, которые имеются здесь и на которые в будущем будет устойчивый спрос, в том числе для всемирного энергоперехода.

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«Климатические изменения, развитие морских коммуникаций, включая Северный морской путь, и технологий делают Арктику все более доступной, в связи с чем возрастает и ее геополитическое значение», — добавил Корчунов.

Что же касается самой России, то в Арктике в данный момент производится более 20% российского экспорта. На регион приходится около 25% ВВП всей страны, добавил бывший председатель комитета.