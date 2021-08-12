Роковое число. Нумеролог объяснил, почему 12 августа часто случаются катастрофы

Нумеролог Дарья Томилова рассказала Пятому каналу, почему в мире случаются катастрофы 12 августа. Дело в несчастливом сочетании чисел.

Утром 12 августа 2021 года на Камчатке потерпел крушение вертолет, в этот же четверг в Турции произошли наводнения, а в Греции затонуло судно с туристами. Все это — в один день. Подобные катастрофы происходили и предыдущие годы. Причина — в сочетании чисел 8 и 12, считает нумеролог.

«Месяц август проходит под цифрой 8, она несет в себе все моменты правосудия: когда наступает какой-то баланс, справедливость… честность. Идет урегулирование, причинно-следственные связи», — сказала Томилова.

Число 12 неблагоприятное, его еще называют «числом демона». Конфликтующие числа, соединяясь в этой дате, дают такой страшный эффект.

«12 — это у нас энергия жертвенности, когда могут происходить какие-то негативные ситуации, наказания за какие-то последствия. 12 — цифра жертвы и демона, когда идет усвоение уроков за какие-то ситуации», — пояснила нумеролог.

Катастрофы она назвала знаком всему человечеству.

«Получение какого-либо наказания за что-то можно рассматривать с точки зрения мира, вселенной. Это очередные знаки всем людям, что мы что-то делаем не так», — считает Дарья Томилова.

Трагедии, которые происходят в этот день, говорят о нарушении мирового баланса, заключил нумеролог. Об этом написало Утро.ру.