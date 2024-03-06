06 марта 2024, 12:34
Рок-певица Мара выступила в Авдеевке
РЕН ТВ: рок-певица Мара выступила в Авдеевке перед бойцами СВО
Рок-исполнительница Мара выступила в Авдеевке перед бойцами, принимавшими участие в штурме города. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».
Концерт организовали в безопасном месте, в тоннеле штольни. Певица подчеркнула, что ее визит к спецназовцам был осознанным выбором. Она хотела лично увидеть героических разведчиков, минометчиков и операторов БПЛА.
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«Очень рады, что зарядили парней энергией на концерте. Мощно отпраздновали вместе победу», — поделилась певица.
Кроме того, певица посетила местный храм. Она отметила, что все вокруг здание оказалось разрушено, а святыня уцелела.
Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте, которая долгое время не высказывала свою гражданскую позицию по поводу СВО, тоже хочет выступить перед участниками спецоперации во время следующего визита в Россию. Также исполнительница намекнула на возвращение в Россию.
ДНР
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Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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