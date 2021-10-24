Рок-музыканты оценили позицию Вадима Самойлова в скандале с Ельцин-центром

Сергей Галанин и Найк Борзов поддержали бывшего солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, разразившегося матерными сентенциями на фестивале Ural Music Night в адрес Ельин-центра. Учреждение предоставило свою площадку для проведения концерта.

Об этом музыканты сообщили РЕН ТВ. По мнению лидера группы «СерьГА» Сергея Галанина, Самойлов имеет право высказывать свое мнение.

«Да пошли они все, ему-то что. Он состоявшийся человек, не будет внимание обращать», — заявил он.

Панк-рокер Найк Борзов также поддержал коллегу. По его мнению, если Самойлову не нравятся сексуальные меньшинства, это его личное мнение.

«Он его выражает таким вот образом. Это его такая позиция, его желание, такое отношение ко всему этому», — отметил рокер.

Скандал грянул после того, как со сцены Ельцин-центра Вадим Самойлов матерно охарактеризовал деятельность организации. В ответ представители организации объявили, что надеются больше никогда не увидеть музыканта на своей сцене.