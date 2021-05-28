Рок-фестиваль малоизвестных групп пройдет в Надыме

Подготовка к рок-фестивалю началась в Надыме в ЯНАО. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

В мероприятии примут участие восемь групп. Они сыграют каверы известных исполнителей, а также собственные песни. Организаторы рассказали, что хотят устроить не просто музыкальный фестиваль, а праздник для жителей города.

«Это будут и байкеры и скейтеры, тут новый скейт парк построили и авто тюнинг и багги будут, кроссовые автомобили, плюс детские площадки, мастер-классы», — сказал организатор мероприятия Влад Гурин.