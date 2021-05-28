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    28 мая 2021, 18:13

    Рок-фестиваль малоизвестных групп пройдет в Надыме

    Дарья Морозова

    Подготовка к рок-фестивалю началась в Надыме в ЯНАО. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

    В мероприятии примут участие восемь групп. Они сыграют каверы известных исполнителей, а также собственные песни. Организаторы рассказали, что хотят устроить не просто музыкальный фестиваль, а праздник для жителей города.

    «Это будут и байкеры и скейтеры, тут новый скейт парк построили и авто тюнинг и багги будут, кроссовые автомобили, плюс детские площадки, мастер-классы», — сказал организатор мероприятия Влад Гурин.