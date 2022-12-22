Общество 22 декабря 2022, 23:09 Рогозина перевезут в Москву для лечения Экс-главу Роскосмоса Рогозина привезут в Москву и определятся с дальнейшим лечением "ВКонтакте"

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Бывшего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина перевезут в Москву. Там врачи проведут консилиум, чтобы определиться с оказанием дальнейшей медицинской помощи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на помощника Рогозина.

Врачи Донецка и Ростова-на-Дону не решились проводить ему операцию из-за сложности ранения.

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«После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — сказал помощник.

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Во время обстрела гостиницы в Донецке Рогозин получил ранение. Осколок пробил ему правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок. При атаке погиб его помощник Михаил Бридасов, еще несколько человек получили разные травмы. Экс-глава госкорпорации рассказал подробности случившегося, он пообещал встать на ноги и «отомстить за ребят».

Следственный комитет России установит детали произошедшего и причастных к обстрелу лиц. По данным ведомства, атака по гостинице велась высокоточными артиллерийскими снарядами. Предположительно, стреляли из французской гаубичной установки Caesar.