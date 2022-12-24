Общество 24 декабря 2022, 18:57 Рогозина перевезли в госпиталь в Московском регионе Бывшего главу «Роскосмоса» Рогозина доставили в больницу в Московском регионе "ВКонтакте"

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Раненого экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московском регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на помощника бывшего руководителя госкорпорации. В больнице Рогозину извлекут осколок, который застрял в районе позвоночника.

«Дмитрий Рогозин и еще двое раненных при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в Московском регионе», — сказал он.

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Операцию по удалению осколка проведут через несколько дней. Перед процедурой Рогозин собирается проститься с погибшим в ходе обстрела помощником Михаилом Бридасовым.

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Собеседника агентства подчеркнул, что еще два пострадавших до сих пор в тяжелом состоянии. Они находятся в Донецке. Третий раненый — в Ростове-на-Дону.

Рогозин пострадал при обстреле гостиницы в Донецке. Осколок через правое предплечье попал ему в позвонок. Эк-глава Роскосмоса обещал встать на ноги, вернуться в Донбасс и «отомстить за ребят». Его собирались транспортировать из Ростова-на-Дону в Москву раньше, но рейс отменили из-за непогоды.