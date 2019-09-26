Рогозина не пустили в США

Дмитрий Рогозин пожаловался, что американские дипломаты отказали ему в визе. Глава Роскосмоса собирался принять участие в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Честно говоря, уже не интересуюсь этим вопросом, так как привык к неадекватности санкционных действий США», — заявил Рогозин, комментируя решение американских властей. Слова Рогозина привел «Интерфакс».

Визовый скандал, связанный с отказом американской стороны в визах для россиян, разгорелся на этой неделе. Начался он с того, что во вторник, 24 сентября, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не смог попасть на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк: американская сторона не выдала визы не только ему, но еще и его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому, а также нескольким сотрудникам МИД России.

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Посольство США в Москве оправдалось, мол произошел досадный «частный случай» из-за какой-то «технической ошибки». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что дипломаты, мягко говоря, лгут.

Постпред России при ООН Василий Небензя тоже возмутился действиями американских партнеров: по его словам, ситуация сложилась «безобразная». Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Россия резко отреагирует на американский произвол, «постарается» ответить и не будет терпеть «хамство». Вероятно, России следует вспомнить завет Сталина разместить ООН в Сочи, добавил дипломат.