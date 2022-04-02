Рогозин заявил, что Россия может подготовить космонавтов к полету на Луну

Космическая отрасль России имеет достаточно компетенций, чтобы подготовить человека к полету на Луну и остальные планеты Солнечной системы. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что Роскосмос и другие подведомственные ему организации способны обеспечить полеты в космос на долгий срок.

«В будущем, соответственно, эти технологии потребуются и для полета на Луну, и, может быть, к другим планетам Солнечной системы», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что космонавт Петр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай, которые 30 марта вернулись с космического корабля «Союз МС-19», проходили подготовку в российском Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Ранее Рогозин заявил, что участники спецоперации на Украине получат в подарок копию Знамени Победы с подписями членов экипажа МКС. Он отметил, что это точная копия флага над Рейхстагом 1945 года, который является реликвией для всего народа.