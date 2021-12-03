Рогозин заявил, что МКС вынуждена скорректировать орбиту из-за обломков американской ракеты

Орбиту Международной космической станции скорректируют для уклонения от фрагмента американской ракеты Pegasus, которая днем 3 декабря пройдет на расстоянии 5,4 километра от МКС. О планируемом маневре в своем Теlеgrаm-канале написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Предварительно 3 декабря сего года, в 10:58 по московскому времени, планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН „Пегас“ США», — написал он в Telegram, уточнив, что американский корабль был запущен в космос 19 мая 1994 года.

Коррекцию орбиты проведут с помощью двигателей корабля «Прогресс МС-18». Время работы двигателей составит 161 секунду, импульс на торможение — 0,3 метра в секунду.

Центр управления полета проводит расчеты параметров орбиты после маневра, добавил глава Роскосмоса.

Фрагмент ракеты подойдет максимально близко к МКС в 13:33 по московскому времени, сообщали в Роскосмосе 1 декабря.

Ранее в NASA сообщили, что 11 декабря к Земле приблизится потенциально опасный астероид 4660 Nereus. Астроном Денис Денисенко в беседе с «360» рассказал, что в действительности астероид в ближайшие 100 лет не будет представлять опасности.