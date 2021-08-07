Рогозин выступил за расстрел коррупционеров в ОПК

Коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не лишением свободы. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он добавил, что таким образом во многих случаях происходит потворство агрессору. Глава госкорпорации подчеркнул, что речь идет не только о хищениях государственных средств. Преступники воруют у обороны и безопасности страны.

Рогозин уже не первый раз высказывается подобным образом о коррупции в оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли. По его мнению, в этих сферах необходимо искоренить казнокрадство и «директоров-барыг». Глава Роскосмоса отмечал, что нельзя идти вперед с такой «скверной и гнилью».

За прошедшие три года в госкорпорации завели несколько десятков уголовных дел, сообщил Рогозин. Часть расследований касается хищений средств на космодроме Восточный.