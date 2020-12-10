Рогозин высмеял заявление США об опасных действиях России в космосе

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что действия России в космосе угрожают безопасности страны. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин иронично назвал это нервным космическим срывом.

«Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв…», — написал Рогозин в Twitter.

К своему комментарию он приложил цитату Рэтклиффа. По словам директора нацразведки, Россия запустила спутник, начавший маневрировать рядом с американским правительственным спутником. Он отметил, что из-за этого под угрозой оказались жизненно важные интересы США.

Кроме того, глава Роскосмоса отреагировал на выступление вице-президента США Майка Пенса. Во время заседания Национального космического совета тот заявил, что Вашингтон является лидером «космической гонки, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина». Пенс также добавил, что Россия и Китай продолжают работать над созданием космического оружия.

«Очень странная реакция Пенса на наши сегодняшние успешные пуски боевых ракетных комплексов», — прокомментировал слова вице-президента США Рогозин.

Российские военные 9 декабря провели тренировки по запуску крылатых и баллистических ракет. Отработка навыков происходила под руководством президента Владимира Путина.