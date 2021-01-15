Рогозин высмеял фейковую фотографию двери своего кабинета

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал фотографию, якобы сделанную в его приемной. На табличке с его именем неизвестные умельцы изобразили длинное перечисление титулов, сопроводив ироничной надписью.

Рогозин в Twitter сообщил, что удивлен трудоспособностью фейкометов, отметив, что им не лень мастерить подобные подделки.

«Сегодня друзья прислали вот такую „табличку“ якобы из моей приемной, которая распространяется в сети. Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской набережной», — написал глава госкорпорации.

Рогозин задался вопросом, кому нужно распространять фейки про Роскосмос и его лично?

Ранее пресс-служба Роскомоса отказалась комментировать слухи о гибели охранника сестры Рогозина.