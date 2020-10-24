Рогозин уволил главу дирекции космодрома «Восточный»

Гендиректора ФКУ «Дирекция космодрома „Восточный“» Евгения Рогозу уволили с поста. Такое решение принял лично глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Twitter. Кроме увольнения Рогозы, Рогозин объявил выговоры главному инженеру Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Владимиру Жуку и генеральному директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову.

Такое решение глава Роскосмоса принял после известия об аресте руководителя космодрома «Восточный» Романа Бобкова. Следствие подозревает его в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями. Суд оставил его под стражей на два месяца.

Сейчас следствие собирает доказательства по уголовному делу, которое возбудили на основании материалов УФСБ по Амурской области. Расследование находится на контроле у третьего отдела по расследованию особо важных дел.

«Известия» отметили, что в августе стало известно об аресте экс-главы РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) Владимира Солнцева. Его и других сотрудников взяли под стражу из-за подозрений в мошеннических действиях.