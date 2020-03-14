Рогозин: Россия немедленно должна создать новый космический корабль

Россия должна немедленно начать разрабатывать новый космический корабль. Он должен быть пилотируемым и отвечать всем современным требованиям. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Такое заявление он сделал во время торжественной церемонии в Театре российской армии. Там глава Роскосмоса поздравлял отряд космонавтов и Центр подготовки космонавтов с 60-летним юбилеем. Его слова процитировало РИА «Новости».

Я считаю крайне важным немедленно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для работы на низких орбитах, для эксплуатации наших новых орбитальных станций Дмитрий Рогозин

Рогозин подчеркнул, что Россия должна развиваться в этом направлении и двигаться вперед, а не стоять на месте. Глава Роскосмоса не объяснил, о каком именно корабле идет речь. Возможно, он имел в виду о разработке пилотируемого комического корабля «Орел», которая ведется с 2009 года. Возможно — о совершенно новой технике.

В сентябре 2019 года Роскосмос заявил, что построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля «Орел». До этого планировалось создать два разных корабля: один для полетов к Луне, а второй — для околоземной орбиты.

Сейчас Роскосмос занимается созданием космических кораблей серии «Союз». Именно они доставляют астронавтов к МКС.