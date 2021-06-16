Рогозин рассказал о приоритетах Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил сайту kp.ru, что сейчас пилотируемая программа России находится на развилке.

«С одной стороны, мы должны определить, как долго мы будем эксплуатировать МКС. И вопрос этот не только технический, не только связан с состоянием модулей станции, но он связан также с нашими отношениями с американскими партнерами», — заметил Рогозин.

Он выразил сожаление, что в этом вопросе не все зависит от России. По его словам, в NASA есть много людей, которые были бы готовы взаимодействовать с РФ.

«Но я надеюсь, что на встрече Байдена с нашим президентом, как-то эту тему затронут. И будут сняты эти злобные нападки на NASA, в том числе, чтобы NASA с нами сворачивало сотрудничество. Это первое», — отметил собеседник издания.

Второй момент связан с экономическими возможностями России по развертыванию национальной орбитальной станции.

«Это тоже вызов, другой тип пилотируемой космонавтики, это создание станций обслуживания, орбитальной группировки. Станция становится некой платформой-маткой, которая обеспечивает управление всей орбитальной группировкой России», — продолжил Рогозин.

Третий момент — это новый корабль с новыми возможностями.

«Сейчас получается, что у нас корабль будет иметь возможности, превышающие возможности средств выведения. Это парадокс, но так оно и есть. Потому что мы пока не можем сдвинуть с мертвой точки вопрос по ракете сверхтяжелого класса», — обратил внимание глава Роскосмоса.

Он выказал готовность немедленно приступить к этой работе, но обозначил неготовность партнеров, которые отвечают за финансирование проекта

«В стране сейчас не самая лучшая ситуация, мы это понимаем. Но мы тоже просто боимся опоздать с этим проектом», — добавил Рогозин.