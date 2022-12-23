Общество 23 декабря 2022, 16:12 Рогозин рассказал о планах вернуться в Донбасс Раненый экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что планирует вернуться в Донбасс Публичное достояние

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Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что планирует вернуться в Донбасс. Об этом он сообщил ТАСС.

«Дело чести — вернуться», — подчеркнул Рогозин.

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Бывший глава Роскосмоса получил ранение во время обстрела отеля в Донецке. Осколок через правое предплечье вошел ему в позвонок.

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Рогозин уточнил, что при атаке на гостиницу погиб его помощник Михаил Бридасов, еще несколько человек серьезно ранило. Эк-глава Роскосмоса обещал встать на ноги и «отомстить за ребят».

Врачи Ростова-на-Дону и Донецка не решились делать ему операцию из-за сложности ранения. Его собирались перевезти в Москву, где специалисты определились бы с дальнейшим лечением. Но столица, по данным СМИ, не смогла принять самолет из-за непогоды.

Сын Рогозина опроверг информацию о том, что состояние экс-главы госкорпорации ухудшилось. Он отметил, что все пострадавшие находятся под наблюдением донецких и ростовских врачей. По данным бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, жену Рогозина Татьяна тяжело контузило во время обстрела гостиницы в Донецке. Она эту информацию опровергла.