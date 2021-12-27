Рогозин рассказал о перекрестных полетах России и США на МКС

Минимум один корабль с российско-американским экипажем будут отправлять на Международную космическую станцию ежегодно. В Роскосмосе уточнили, что речь идет о периоде с 2022 по 2024 годы.

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин озвучил планы на перекрестные полеты России и США на МКС в беседе с The New York Times.

«Как минимум один совместный экипаж в год», — подчеркнул он.

В публикации указано, что Рогозин имел в виду полеты в космос в 2022–2024 годах.

Перекрестная система полетов, напомнило РИА «Новости», действовала до 2011 года. После этого и вплоть до 2020-го — когда в эксплуатацию ввели Crew Dragon — экипажи на МКС доставляли только российские корабли.

В начале декабря Рогозин допустил, что единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина впервые полетит в космос как раз на американском корабле. На российском на МКС отправят астронавта США.