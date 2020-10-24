Рогозин рассказал историю черного дня российской космонавтики

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал 24 октября «черным днем» российской космонавтики. Он отметил, что в этот день не проводят запуски ракет из-за трагедии, которая произошла в 1960 году на Байконуре.

Рогозин напомнил, что 60 лет назад на космодроме Байконур произошла авария, в которой погибли множество человек.

«За полчаса до запланированного пуска ракеты Р-16 несанкционированно запустился двигатель второй ступени. За ним последовало разрушение первой ступени и пожар на стартовой площадке 41», — написал он в своем Twitter.

Рогозин отметил, что в числе жертв оказался главнокомандующий РВСН, Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. Он также опубликовал автограф Неделина, который он оставил на титульном листе секретного отчета по испытаниям боевой части ракеты Р-7 за четыре месяца до своей смерти. Рогозин отметил, что документ позже рассекретили.

Спустя три года в тот же день на полигоне случилась еще одна авария. В тот раз случился пожар на шахтной пусковой установке ракеты Р-9, в результате которого погибли восемь человек. С тех пор 24 октября стал считаться черным днем для советской, а теперь и российской космонавтики. Ракеты в этот день больше не запускали — эта традиция сохранилась до сих пор.