Неизвестные пытались проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Около 50 человек хотели испортить оборудование предприятия. В Роскосмосе поделились подробностями случившегося.

О том, что произошло, рассказал глава корпорации Дмитрий Рогозин. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет <…> интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные», — заметил генеральный директор Роскосмоса.

По его словам, личности злоумышленников предстоит выяснить полицейским.

На предприятии, подчеркнул Рогозин, расположена база, где тестируют ракетные двигатели. Посторонние были задержаны не на охраняемой территории, а на земле, которая сдается в аренду.

Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса Подробнее

«Они оказались на территории, где раньше создавался стенд под „Буран“. <…> Это большой внешний периметр нашего предприятия», — уточнил глава Роскосмоса.

Сотрудников службы безопасности центра поощрили за их работу. Был ли целью нарушителей вандализм, или ими двигали другие мотивы, Дмитрий Рогозин уточнять не стал.

«Мое отношение к любым проникновениям, к любым непрошеным гостям отрицательное», — заключил он.

В ночь с 7 на 8 сентября порядка 50 человек попытались проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Ранее охранниками предприятия были задержаны трое. Неизвестные намеревались сфотографировать закрытые объекты с крыши, чтобы позже опубликовать снимки в Сети.