Общество 13 ноября 2022, 16:19 Рогозин раскрыл происхождение своего позывного Сармат Рогозин рассказал, почему боевые товарищи в зоне СВО придумали ему позывной Сармат

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Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который находится сейчас в зоне специальной военной операции, рассказал, кто придумал ему позывной Сармат. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я позывной не выбирал, но мои товарищи — они просто меня так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился», — рассказал Рогозин.

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Позывной, пояснил он, необходим для удобства радиообмена в зоне СВО. Рогозин напомнил, что возглавлял рабочую группу, которая проводила летно-конструкторские испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это новое оружие способно атаковать цели через Северный и Южный полюс.

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Рогозин заявил, что останется на передовой в зоне СВО до победы России. Он отметил, что выступает против роли туриста в Донбассе, когда делают селфи на фоне оружия. Сам он находится на передовой с ответственными за оснащение батальонов. Рогозин приехал в зону спецоперации в конце октября.