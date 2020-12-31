Рогозин раскрыл планы Роскосмоса на 2021 год

В новом году Роскосмос начнет исследовать Луну и продолжит подготавливаться к перевооружению. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«В 2021 году Роскосмос приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша „Ангара“», — написал он в Twitter.

Он добавил, что изучение космоса — это жизненная необходимость, потому что наша планета «окружена мировым космическим океаном». Рогозин также поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал оптимизма.

В середине декабря глава Роскосмоса заявил, что ракету-носитель «Ангара» с новым пилотируемым кораблем «Орел» планируют запустить без экипажа через три года. Если запуск пройдет успешно, то в 2024 году произойдет такой же полет, но уже со стыковкой с Международной космической станцией. А еще через год у госкорпорации в планах начать пилотируемые полеты корабля. На адаптацию корабля «Орел» в «Ангаре» выделят более одного миллиарда рублей.