Рогозин призвал запустить космическую станцию к Венере до 2030 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил обеспокоенность за престиж России как космической державы. Он призвал скорее начать миссию к планете Венера.

Руководитель корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал осуществить запуск космической станции к Венере до 2030 года. Иначе, по его мнению, Россия не удержится в тройке великих космических держав, окажется отсталой.

«Это недопустимая история», — цитирует Рогозина РИА «Новости».

Совместная реализация этого проекта уже началась в формате переговоров с NASA, но требует массы политических согласований. На сроки могли бы надавить и другие факторы — нехватка электроники, неудачные испытания, отметил Рогозин. В крайнем случае, как он считает, можно было бы реализовать проект в партнерстве не с США, а с другой страной.

Пока что, впрочем, Россия и США подтвердили намерения организовать совместную миссию к Венере. Рогозин отметил, что первыми на поверхность этой планеты садились именно советские аппараты, потому ее называли русской. А партнерство как таковое нужно в связи с большой сложностью самой задачи.