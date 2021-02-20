Рогозин посвятил мем первому снимку Рerseverance с Марса

В Роскосмосе отреагировали на первый снимок, сделанный марсоходом Perseverance после посадки на Красную планету. Глава корпорации Дмитрий Рогозин посвятил событию мем.

Шуточный ответ в виде фотоколлажа NASA Рогозин опубликовал в Twitter. На кадр ровера наложена фотография самого главы Роскосмоса, который заглядывает в камеру аппарата.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — подписал Рогозин публикацию. Пользователи подхватили идею, добавив в комментариях собственных мемов.

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Ровер Perseverance успешно приземлился в кратере Джезеро на Марсе 18 февраля. В Twitter уже есть официальный аккаунт аппарата с цветными фотографиями планеты и комментариями.