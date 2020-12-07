Рогозин попросил россиян делиться идеями по созданию новой орбитальной станции

Рогозин рассказал, что Роскосмос работает на созданием облика новой орбитальной станции. По его мнению, она должна быть «заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой». На ней будет постоянно кто-то находится или прилетать туда. Станция может быть как международной, так и национальной.

«Хотел бы провести с вашей помощью „общественно-экспертный научно-технический совет“. Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты», — заявил генеральный директор Роскосмоса.

Рогозин добавил, что в скором времени нужно будет принимать окончательные решения. Глава Роскосмоса еще в мае сообщил, что Россия приступает к созданию новой орбитальной станции. Он объяснил, что МКС просуществует еще семь-десять лет. Ведь существует усталость конструкций. На смену ей должна прийти новая станция. Она будет похожа с российской станцией — «Мир», которую затопили в 2001 году.

Пока же МКС работает в прежнем режиме. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал 6 декабря. Она выведет на орбиту беспилотный корабль Dagon с грузом для Международной космической станции.