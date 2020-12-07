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    07 декабря 2020, 08:33

    Рогозин попросил россиян делиться идеями по созданию новой орбитальной станции

    Наза Салех Захи

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил пользователям Сети присылать идеи по созданию новой орбитальной станции, которая придет на смену МКС. Об этом он написал в Facebook.
    Рогозин попросил россиян делиться идеями по созданию новой орбитальной станции

    Рогозин рассказал, что Роскосмос работает на созданием облика новой орбитальной станции. По его мнению, она должна быть «заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой». На ней будет постоянно кто-то находится или прилетать туда. Станция может быть как международной, так и национальной.

    «Хотел бы провести с вашей помощью „общественно-экспертный научно-технический совет“. Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты», — заявил генеральный директор Роскосмоса.

    Рогозин добавил, что в скором времени нужно будет принимать окончательные решения. Глава Роскосмоса еще в мае сообщил, что Россия приступает к созданию новой орбитальной станции. Он объяснил, что МКС просуществует еще семь-десять лет. Ведь существует усталость конструкций. На смену ей должна прийти новая станция. Она будет похожа с российской станцией — «Мир», которую затопили в 2001 году.

    Пока же МКС работает в прежнем режиме. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал 6 декабря. Она выведет на орбиту беспилотный корабль Dagon с грузом для Международной космической станции.