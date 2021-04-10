Рогозин пообещал обеспечить Россию космической связью

В 2024 году Роскосмос может обеспечить всю Россию космической связью. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю Россию 100% покрытием космической связью и ШПД», — передала газета «Известия» его слова.

По словам Дмитрия Рогозина, это нововведение представляет большой интерес для нашей страны. Как только будет утверждена программа «Сфера», сразу же будут развернуты работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок.

Глава Роскосмоса назвал главным приоритетом для корпорации Арктическую зону. Все дело в том, что ее нужно обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью, отметил он. Это необходимо еще и для развития Северного морского пути.

Несколько дней назад исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко рассказал о создании ракеты с грузоподъемностью до 200 тонн. Он назвал этот проект очень абициозным. Такие ракеты нужны для освоения Луны.