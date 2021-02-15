Рогозин показал запуск «Союза» с Байконура

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16», который состоялся утром с космодрома Байконур, прошел штатно. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и показал момент старта.

«Пуск [прошел] штатно. Корабль отделился в расчетное время. Солнечные батареи и другие элементы корабля раскрылись», — написал он в своем Telegram.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-16» стартовала с Байконура в 07:45 по московскому времени, с площадки №31. Полет займет двое суток. Стыковка с МКС должна произойти утром 17 февраля.

Корабль доставит на Международную космическую станцию запас азота для пополнения атмосферы и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля «Звезда», где произошла утечка воздуха. Также на «Прогресс» загрузили 600 килограммов топлива, 420 килограммов воды и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции. Всего на борту около 2,5 тонны груза.

Утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. Одно из вероятных мест поломки уже обнаружили и временно заделали.