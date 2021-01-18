Рогозин показал таксу, которая участвовала в эксперименте по дыханию под водой

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На втором снимке, который Рогозин прикрепил к посту, — немецкая овчарка Пончик, которая «работает его телохранителем».

«Такса-испытатель Николас, участник успешных научных экспериментов Фонда перспективных исследований, и немецкая овчарка Пончик, работающий его телохранителем. Оба обеспокоены вопросом: холода надолго?» — написал руководитель госкорпорации.

Подписчики поинтересовались, что это были за испытания, в которых участвовал Николас.

«Подводное дыхание. Уникальный эксперимент, который может помочь в создании технологии спасения моряков-подводников», — ответил Рогозин и добавил, что сейчас такса живет «счастливой собачьей жизнью», которую заслужила.

Кто-то из комментаторов вспомнил, что видел по телевизору сюжет об этих испытаниях. Руководитель Роскосмоса выступил резко против показа опытов над лабораторными животными.

«Не знаю, какой идиот решил это показать. Я сам собачник, мне такие опыты не нравятся, хотя осознаю их необходимость ради спасения человеческих жизней», — добавил Рогозин.