Рогозин показал строящуюся взлетно-посадочную полосу на космодроме Восточный

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал, в каком состоянии сейчас находится строящаяся взлетно-посадочная полоса (ВПП) космодрома Восточный. В своем Twitter-аккаунте он разместил ролик о проделанной работе.

«Девять месяцев тому назад здесь еще лес стоял», — написал Рогозин. Он добавил, что ввести в эксплуатацию ВПП космодрома планируют уже к концу 2022 года.

На объекте по состоянию на 2 февраля работают 505 человек, а также 97 единиц техники, следует из ролика.

В январе Рогозин рассказывал в интервью, что «Роскосмос» планирует развивать направление туристического туризма. По словам главы госкорпорации, для этих целей выделят два корабля «Союз МС». Как отметил Рогозин, это «не какие-то суррогатные прыжки в космос», а полноценные космические полеты с проведением научных экспериментов на Международной космической станции.

Месяцем ранее Рогозин показал на видео взлет тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Он также поздравил корпорацию с «успешным и безаварийным завершением пусковой кампании 2021 года». За кадром после отрыва ракеты-носителя от земли были слышны радостные возгласы и крики «Ура!».