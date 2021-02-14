Рогозин показал навыки управления вертолетом на видео

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал навыки управления вертолетом. Глава госкорпорации опубликовал видео из кабины, снятое во время взлета, на своей странице в Telegram.

«Вертолетом до Звездного Городка и с Чкаловского аэродрома — на Байконур», — написал Рогозин.

На видео показан момент взлета и как Рогозин управляет машиной на месте второго пилота.

Он признался, что самые сильные впечатления остались у него от пилотирования вертолета КА-52.

«Уникальная маневренность и послушность пилоту. Не говоря уж о боевой мощи», — отметил он.

Глава Роскосмоса добавил, что до Байконура, к его сожалению, на вертолете не добраться. Рогозин в воскресенье отправится на космодром, где в понедельник запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-16». Стыковка корабля с Международной космической станцией намечена на 17 февраля. Согласно программе, в середине июля «Прогресс МС-16» при уходе с МКС отсоединит от нее старый российский модуль «Пирс» и сведет его в атмосферу над Тихим океаном. Грузовой корабль в космической отрасли получил прозвище «Герасим» — в честь героя рассказа «Муму».