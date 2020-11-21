Рогозин похвалил ролик о российской кибердеревне

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил ролик про российскую деревню роботов на Марсе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он назвал ролик талантливым и счел правильным его посыл. По словам Рогозина, основная цель России — это исследование космоса и создание подходящей атмосферы для экспедиций.

«Поэтому сей талантливый ролик точно про русский характер, парадоксально сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне», — написал он.

Знаменитая фраза Юрия Гагарина «Поехали!» станет товарным знаком. Роскосмос таким образом решил оградить себя от недобросовестной конкуренции. Помимо слов Гагарина, госкорпорация зарегистрирует в качестве товарных знаков еще целый ряд исторических обозначений.