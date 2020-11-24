Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил обнаружение бракованного клапана в ракете «Союз» на космодроме Куру. Он отметил, что некачественную деталь нашли вовремя.

«Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества», — прокомментировал Рогозин новость об обнаружении и замене неисправного клапана. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что поставщики стали работать хуже. Ответственность за товар стала ниже. При этом глава Роскосмоса не считает негативным сообщение о бракованном клапане. По его мнению, плохо было бы, если бы некачественный клапан не заметили, корабль запустили, а ракета бы потом вернулась на Землю «грудой аварийного металла».

Ранее источник в Минобороны РФ рассказал ТАСС, что технические неполадки возникли при подготовке пуска «Союза». Источник в ракетно-космической отрасли добавил, что на прошлой неделе негерметичность электропневмоклапана обнаружили во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе.

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» должна отправиться в космос 29 ноября. Она выведет на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2.