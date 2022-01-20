Рогозин ответил кадрами «Вечеров на хуторе близ Диканьки» на планы Украины построить космодром

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин иронично отреагировал на сообщения украинских СМИ о планах ученых построить космодром у побережья Черного моря. Он сравнил такую идею с полетом кузнеца Вакулы на черте из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки».

«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале.

Свой пост Рогозин сопроводил видеозаписью с фрагментом из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». В опубликованном отрывке кузнец Вакула седлает черта и поднимается на нем в небо.

Украинские ученые обсуждают возможность строительства космодрома у побережья Черного моря, сообщило агентство «Укринформ». По словам ученых, соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей, отметило РИА «Новости». Как сказано в материале, это потребует согласования с Турцией, поскольку существует риск падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.

В НАТО ранее нашли сходство с бандерлогами из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Рогозин напомнил, как вымышленный обезьяний народ стал жертвой удава Каа. Свой пост об этом он проиллюстрировал отрывком из мультфильма «Маугли» советских времен. Фрагмент показывает, как удав Каа загипнотизировал похитивших мальчика обезьян и съел их.