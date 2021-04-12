Рогозин обвинил «подлые американские санкции» в срыве космических контрактов

Роскосмос из-за американских санкций лишился нескольких потенциальных контрактов. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, у них сорвались сделки на запуски зарубежных спутников.

«Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», — рассказал он РИА «Новости».

В 2020 году США объявили санкции против ракетно-космического центра «Прогресс», который производит ракеты «Союз». Ограничительные меры коснулись головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

После 31 декабря 2022 года вступает в силу запрет на использование российской космической техники для запуска спутников, если они предназначены для предоставления услуг американским военным.

Ранее в Европарламенте предложили ужесточить санкции против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Пакет ограничительных мер против России также готовят в США. По утверждению некоторых иностранных СМИ, что Минюст еще в прошлом месяце утвердил как минимум два пакета новых санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».