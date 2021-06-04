Рогозин объяснил секрет безаварийных пусков ракет Роскосмосом

Секрет рекорда Роскосмоса по числа безаварийных пусков ракет заявляется в антикоррупционной и кадровой политики. Об этом заявил глава этой госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он прокомментировал новость о том, что Роскосмос побил установленной в России в 1990-е годы рекорд по 58 безаварийным пускам ракет подряд.

«Почему это получилось — здесь два фактора. Первый — правильный подбор людей. Я вернул в отрасль технических специалистов, которые незаслуженно были от нее отторгнуты… Я их слушаю очень внимательно и поступаю так, как они говорят», — сказал Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его процитировало РИА «Новости».

Второй секрет — это борьба Роскосмоса с коррупцией. Глава госкорпорации подчеркнул, что воровство в ракетно-космической отрасли обязательно приведет к аварийности. Поэтому этого допускать никак нельзя.

«Деньги не сыпятся из рога изобилия, они от чего-то отнимаются, от каких-то программ, в том числе программ повышения качества и надежности продукции», — добавил он.

Рогозин отметил, что Роскосмос собирается и дальше удерживать «планку безаварийности». Для этого будет сделано все необходимое.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал на ПМЭФ свой любимый анекдот про Юрия Гагарина.