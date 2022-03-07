Рогозин объяснил роль России в мире с помощью стихотворения Блока

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин продекламировал стихотворение Александра Блока «Скифы» (1918), объясняющее роль России в мире в сложившейся непростой общественно-политической ситуации. Видео появилось в Telegram-канале РИА «Новости». «Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами!» —зачитал Рогозин.

В стихотворении есть также строчки: «Придите к нам! От ужасов войны придите в мирные объятья! Пока не поздно — старый меч в ножны, товарищи! Мы станем — братья! А если нет — нам нечего терять. И нам доступно вероломство! Века, века вас будет проклинать больное позднее потомство!»

«Скифы» — последнее стихотворение Блока, написанное после приостановки мирных переговоров в Брест-Литовске. Германия выдвинула ультиматум, по которому РСФСР теряла территории Украины и частично — Белоруссии. Польши, Прибалтики. Поэт в своем произведении призывал к миру, но подчеркивал, что страна в случае необходимости даст отпор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проиллюстрировала происходящее в мире стихотворением поэта и дипломата Федора Тютчева «Напрасный труд» (1867), в котором есть строчки: «Нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш. Но недоступна им ее идея. Как перед ней ни гнитесь, господа, вам не снискать признанья от Европы: в ее глазах вы будете всегда не слуги просвещенья, а холопы».