Рогозин объяснил, почему журналист управляет Роскосмосом

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин по образованию журналист, и наконец он объяснил, почему всей космической отраслью страны руководит человек с непрофильными навыками.

«Единственный, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, — это генеральный директор Роскосмоса», — сказал Рогозин во время заседания Российской академии космонавтики имени Циолковского, передает РИА «Новости».

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Рогозин считает, что должность генерального директора политическая, а не техническая. Остальные сотрудники корпорации обязаны иметь профильные образование и знания.

На той же встрече Рогозин отметил, что ракетно-космическая отрасль России не соответствует ожиданиям граждан. Кроме того, в сфере есть и другие проблемы. Например, коррупция, непрофессионализм и издержки при производстве.

Коррупцию в корпорации уже пытаются искоренить: за два-три года запустят систему аудита в Роскосмосе — и все подозрительные действия сотрудников будут отслеживаться.